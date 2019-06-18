İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evleniyor mu? Tektaşının fiyatı olay oldu
İdo Tatlıses ile birlikte Bodrum tatillerine devam eden Yasemin Şefkatli, parmağına taktığı tektaş yüzük ile evlilik sinyali verdi.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, bir ayrı bir barışık olduğu Yasemin Şefkatli ile birlikte tatiline tam gaz devam ediyor. Önceki akşam Yalıkavak'ta bulunan Mikail Dede'nin düğününde görüntülenen ikili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Düğünde kameralara yakalanan çiftten Yasemin Şefkatli'nin parmağındaki yüzüğün 100 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Bu yüzük sonrası ise evlilik yolunda ilk adımın atıldığı haberleri ortaya çıktı.
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Öte yandan düğünde sahneye çıkan İdo Tatlıses, üç şarkı söyledi. İdo sahnedeyken sevgilisi Yasemin Şefkatli ise onu cep telefonuyla videoya aldı. Düğün sonrası mekandan el ele ayrılan çift, evlilik yönündeki soruları ise şu şekilde yanıtladı;
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"Şu an ilişkimiz çok güzel gidiyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz"
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