İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi mi Derya Tuna'dan açıklama geldi
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlendiği haberlerine anne Derya Tuna'dan çok geçmeden yanıt geldi.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında oğlunun evlendiğine dair çıkan iddialara yanıt veren Derya Tuna, “Öyle bir şey ancak olduğu anda herkesin haberi olacak” diyerek söylentileri yalanladı.
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Öte yandan Derya Tuna ile Yasemin Şefkatli'nin aralarının bozuk olduğu söylenmiş, ancak aileler çok geçmeden tanışmıştı. Tuna, İdo'nun kız arkadaşı Şefkatli hakkında şu ifadelere yer vermişti:
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Ben mi sevmeyeceğim?
“Yasemin’in benim başımın üzerinde yeri var. İdo’m sevmiş ben mi sevmeyeceğim”
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Hamile iddiaları: Ayrıca geçtiğimiz haftalarda da Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu iddiaları gündemi sarsmış ve çok geçmeden İdo'dan yanıt gelmişti. İdo, konuya şu şekilde açıklık getirmişti:
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