İdo Tatlıses aşka geldi! Yasemin Şefkatli paylaşımı Instagram'ı yıktı geçti
Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli için yaptığı paylaşım "aşka gelmiş" dedirtti.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, 29. yaşına basan nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü kutladı. Tatlıses'in duygusal Instagram paylaşımı olay oldu.
Sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaşım yapan İdo, "Yaşadığımız şu kısa hayatta büyük hayallerimizi beraber göz göze bakarak severek gerçekleştirmemiz dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Aşk dolu notunun devamında İdo "Mutlu güzel SAĞLIKLI ( tabii bide aşklı ) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana ❤️❤️ Seni seviyorum.." dedi.
Tatlıses'in paylaşımı kısa sürede 30 bini aşkın beğeni aldı. İdo'nun romantik paylaşımına nişanlısından yanıt gecikmedi.