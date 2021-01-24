İdo Tatlıses aşka geldi! Yasemin Şefkatli paylaşımı Instagram'ı yıktı geçti

Aşk dolu notunun devamında İdo "Mutlu güzel SAĞLIKLI ( tabii bide aşklı ) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana ❤️❤️ Seni seviyorum.." dedi.