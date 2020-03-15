İdlib'deki M4 Karayolu'nda Türk ve Rus kara devriyesi! MSB açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 Karayolu'nda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Resmi Twitter hesabından yapılan açıklama İngilizce ve Türkçe olarak yapıldı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi." denildi.
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Kara ve hava unsurlarının katılımıyla Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapılması kararı Erdoğan-Putin zirvesinde alınan kararlar içerisinde yer alıyordu.
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Türk-Rus kara devriyesi İdlib'deki gerginliği azaltmaya yönelik adımlardan bir tanesi.
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