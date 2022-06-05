'İdeal sevişme süresi' nedir: 1 saat 34 dakika 22 saniye mi?

Yok yok…Özellikle erkekler hemen paniğe kapılmayın, demoralize olmayın…

Bu hayali bir süre…

1990’ların kült komedisi “Wayne’s World” (Wayne’nin Dünyası) filmi tarzında bir uydurma…

Aslında sinema veya televizyonda normal bir filmin süresi kadar bir tahmin bu…

Ancak yukardaki sorunun gerçek cevabı da var…

Ve vereceğim…

“MEMLEKETİN BUNCA MESELESİ VARKEN LOBİSİ” İLE HESAPLAŞMA VAKTİ

Ama önce şu meseleyi bir halledelim…

Biliyorsunuz, ülkede çok güçlü bir “Memleketin bunca meselesi varken sen neyle uğraşıyorsun” lobisi var…

Emin olun çok güçlü bir lobi bu…

Bir çok yazarı terörize ederek hayatın güzel yanlarından uzaklaştırıyor…

Onlar da memleket meselesi diye sadece siyasette ‘O ne dedi, bu ne dedi, ben ne diyorum’ ’ çemberinden çıkamıyor.

O nedenle önce onlarla bir önsevişme gibi önçekişme yapalım.

Allaha şükür mahallesiz bir yazarım ve bu eleştiriler beni etkilemiyor.

Ama bir başka neden daha var.

KUTUPLAŞMA, GAZETECİLERE YATAK ODASINI KEŞFETTİRDİ

Bana göre dünyanın hiç tartışmasız mükemmel gazetesi New York Times…

Geleneksel kağıt mecralar içinde dijital devrimi en iyi yapan gazete o.

Bu muhteşem değişimle 10 milyon aboneye ulaştı. Üstelik bunu Trump döneminde kutuplaşmanın dorukta olduğu bir dönemde başardı.

New York Times son 5 yılda dijital dönüşümü yaparken aynı zamanda muazzam bir içerik devrimi de yaptı.

Ve kadın erkek ilişkileri ile ilgili çok devrimci içerikler yayınlamaya başladı.

Yani bir tür “Güzin Abla” tarzını, çok daha cüretkar, daha bilimsel, daha renkli biçimde geliştirdi.

O yazılardan bazıları streaming platformlarda dizifilm haline bile getirildi.

HAYDAR DÜMEN DÖNEMİ KAPANDI KADIN YAZARLAR YATAK ODASINDA

New York Times’ın ilişki içeriğinde yaptığı en cüretkar hareket ise, cinsel ilişki konusunda bütün tabularını yıkmak oldu.

Artık cinselliğin aklınıza gelebilecek en mahrem konularına bile giriyorlar.

Onun bu girişimi başka kağıt mecraları da etkiledi.

Nitekim GQ dergisi de bir cinsel devrim yaptı ve dünden itibaren, moda sayfaları içinde çok ilginç cinsellik hikayelerine ve yazılarına yer vermeye başladı.

Dün dijital platformunda yayınladığı en ilginç yazı “Cinsel ilişkinin ideal süresi nedir” oldu.

Ama ilginç bir ayrıntı.

Yazıyı yazan bir kadın…

Zaten artık ilişki yazılarının çoğunu kadınlar yazıyor. Yani ilişki yazılarında rahmetli Haydar Dümen ve Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz dönemi kapandı, kadın yazarlar yüzyılı açıldı.

Tabii bu da erkek milletinin “Cinsel hurafeler” dönemini kapatacak gibi duruyor.

İşte bugün size bir kadın tarafından yazılmış ilginç bir örnek.

“SABAHA KADAR SEVİŞTİM ABİ” KULLANIM SÜRESİNİ TAMAMLADI

GQ’daki bölüm başlığı “Sex ve ilişkiler…”

2019 yılında yazılmış bir yazı ama dün dergi tarafından “Metaverse sayı” olarak yayınlandı.

Bu yazıyı büyük ölçüde oradan özetliyorum.

Başa dönelim.

İdeal cinsel ilişki “1 Saat 34 dakika 22 saniye” süresi hayal.

Amaa bu hayalin arkasında da büyük bir erkeklik hurafesi yatıyor.

Bizim neslimiz erkeğine göre bir cinsel ilişki ne kadar uzun sürerse, o kadar başarılıdır. Çünkü erkek de o kadar başarılıdır.

“Sabaha kadar seviştik abi” cümlesi, erkeklerin çoğunun zihin duvarlarında asılı bir mottodur.

Peki gerçek böyle mi?

Bir de kadınlara sormak gerekmez mi…

İLK SAHNENİN ADI ÖNSEVİŞME İKİNCİNİNKİ İSE PENETRATION

Öyleyse ideal bir sevişme ne kadar sürer ve sürmeli…

Herkes için farklı olabilir. Ama trendler var.

Öyle sabaha kadar fllan değil. Hatta bir saat bile değil.

Bu konuda bazı yayınlar da var.

Ama önce terminoloji konusunda anlaşalım.

Cinsel ilişki dediğimiz “şeyin “ iki bölümü var.

Biri “Fourplay”… Türkçedeki dahiyane buluşla “Önsevişme…”

Öteki “Penetration…”

Bu ikinciyi Türkçeye çevirmeyeceğim zaten anladınız.

Öteki iş yani…Erkeklere göre asıl iş…

CİNSEL İLİŞKİDE KAÇ DAKİKA ÇOK KISA, KAÇ DAKİKA ÇOK UZUNDUR

Bu konuda “Sihirli bir rakam” yok.

Ama 2005 yılında “Journal of Sexual Medicine” (Cinsel Tıp Dergisi) tarafından yayınlanan bir araştırmanın sonuçları var.

Bazı seks terapistlerine “İdeal cinsel ilişki süresi ne olmalı” diye sormuşlar.

Terapistler cinsel ilişkiyi vajinal penetrasyon süresi açısından dörde ayırmışlar:

(*) BİR: ÇOK KISA: 1-2 dakika…

(*) İKİ: ÇOK UZUN: 10-30 dakika…

(*) ÜÇ; YETERLİ: 3-7 dakika…

(*) DÖRT: İDEAL: 7-13 dakika…

KADIN KAÇ DAKİKA ÖNSEVİŞME KAÇ DAKİKA PENETRASYON İSTİYOR

Peki kadınlar bu konuda ne düşünüyor?

GQ’daki kadın yazar bunu bazı kadınlara sormuş.

Aldığı cevaplar şöyle:

(*) BİRİNCİ KADIN: 10-15 dakika önsevişme, 10 dakika penetrasyon.

(*) İKİNCİ KADIN: 15 dakika ön sevişme, 5-10 dakika gerisi.

(*) ÜÇÜNCÜ KADIN: Bence bütün sevişme 15-20 dakikada bitmeli. Penetrasyon bunun dörtte biri kadar zaman almalı.

(*) DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ KADIN: “İdeal bir sevişme herşey dahil 1 saattten az olmamalı.

TWİTTERCILAR VE TROLLERE GÖRE BU İŞ KAÇINCI DAKİKADA SIKICI HALE GELİYOR

Bir de 2380 kişiyle yapılmış bir Twitter anketi varmış.

Yüzde 61, “penetrasyon 5-10 dakika sürmeli demiş.

Yüzde 26 ise bunun 11 dakikadan az olmaması gerekir demiş.

Gördüğünüz gibi sabaha kadar sevişmek erkekler için bir hüner ve hedef sayılabilir ama 15-20 dakikadan fazla “Gidip gelen” erkekler, kadına “Sıkıcı” geliyor.

Normaldir. Çünkü bir an önce ona buna saydırmaya başlamak istiyorlar. Trollemeye doyamıyorlar.

Sonuç…

MeToo çağında erkekler için faydalı bir bilgi…

Paylaşalım…