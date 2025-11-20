İdeal ortam ısısına dikkat! Buna dikkat etmek yüzde 15 tasarruf sağlıyor

SICAKLIĞI FAZLA DÜŞÜRMEK BAŞKA SORUNLARA YOL AÇIYOR

Soğuk havalarda kombiyi geç açmak veya uzun süre kapalı tutmak, birçok hanenin başvurduğu bir tasarruf yöntemi olsa da uzmanlara göre durum tam tersine işliyor. Evde yeterli ısınma sağlanmadığında rutubet, küf ve nem artışı meydana geliyor. Bu da hem sağlık sorunlarına hem de evin duvar ve mobilyalarında kalıcı hasara neden olabiliyor.