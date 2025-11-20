İdeal ortam ısısına dikkat! Buna dikkat etmek yüzde 15 tasarruf sağlıyor
Isıtma uzmanları doğru ortam ısısı konusunda uyardı. Kış aylarında evin sıcaklığını birkaç derece düşürmenin bile hem sağlığı koruduğunu hem de enerji faturalarını %15’e kadar azalttığını belirtti.
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte evlerde “ideal sıcaklık” tartışması yeniden gündeme gelmeye başladı. Aynı evde yaşayan kişiler bile çoğu zaman oda sıcaklığı konusunda anlaşamazken, uzmanlar hem konforu korumak hem de enerji faturalarını düşürmek için uygulanması gereken en doğru yöntemleri açıkladı.
SICAKLIĞI FAZLA DÜŞÜRMEK BAŞKA SORUNLARA YOL AÇIYOR
Soğuk havalarda kombiyi geç açmak veya uzun süre kapalı tutmak, birçok hanenin başvurduğu bir tasarruf yöntemi olsa da uzmanlara göre durum tam tersine işliyor. Evde yeterli ısınma sağlanmadığında rutubet, küf ve nem artışı meydana geliyor. Bu da hem sağlık sorunlarına hem de evin duvar ve mobilyalarında kalıcı hasara neden olabiliyor.
Isıtma uzmanı Matthew Jenkins, dış sıcaklıkların 15°C’nin altına düştüğü dönemlerde artık evlerin ısıtılmaya başlanması gerektiğini söylüyor. Jenkins’e göre, 15 derecenin altında çoğu insan iç mekânda belirgin bir soğukluk hissederek rahatsız olmaya başlıyor.
EV İÇİNDE EN KONFORLU SICAKLIK 18–21 DERECEDİR
Uzmanlara göre sonbahar ve kış aylarında ideal iç ortam sıcaklığı 18°C ile 21°C arasında olmalı. Enerji verimliliği uzmanı Stephen Hankinson, evini 18°C’de tutanların konfordan ödün vermeden ciddi tasarruf sağlayabileceğini söylüyor. “Sıcaklıkta büyük bir fark hissetmeseniz bile, kullanım miktarında ciddi düşüş olur” diyen Hankinson, 21°C’den 18°C’ye düşmenin yıllık faturayı yaklaşık %15, yani 300 pounddan fazla azaltabileceğini belirtti.
TERMOSTATI BOŞA ÇALIŞTIRMAYIN
Evden uzun süreli çıkışlarda termostatın kapatılması veya düşük seviyeye alınması gerektiği de hatırlatılıyor. Gereksiz yere açık bırakılan ısıtma sistemleri, kış aylarında faturanın katlanmasına yol açabiliyor.