İddiayı kaybeden Mesut Özil sosyal medyayı salladı!
Yeni imajı ile dikkat çeken Mesut Özil, neden böyle bir tarz değişikliğine gittiğini açıkladı. Mesut, Lacazette ile girdiği iddiayı kaybettiği için saçlarını boyadığını söyledi.
Arsenal'in Türk asıllı yıldızI Mesut Özil, yeni imajı ile çok konuşuldu. Mesut, imaj değişikliğinin sırrını ise İngiliz basınına anlattı.
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Arsenal'in Los Angeles kampında sarı saçları ile dikkatleri üzerine toplayan Mesut Özil, bir iddiayı kaybettiği için saçını boyattığını söyledi.
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'Girdiğimiz iddiayı kaybettik'
Mesut, İngiliz basınına yaptığı açıklamada ''Alexandre Lacazette ile girdiğimiz iddiayı kaybettim. Ben, Kolasinac ve Mustafi, Lacazette ile kalenin üst direğine vurmasına iddiaya girdik
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Sonunda da üçümüz kaybettik, Lacazette kazandı. Ben de bu yüzden saçımı boyadım.'' diye konuştu.
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