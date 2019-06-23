İddialar gündeme bomba gibi düşmüştü! Zerrin Özer'in eşi hastaneye kaldırıldı
Zerrin Özer'in geçtiğimiz günlerde evlendiği hakkında çıkan iddialar sonucunda da boşanma kararı aldığı Murat Akıncı, hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz günlerde evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı evliliği olay olmuş ve evliliğin hemen ardından Akıncı, hakkında çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu söyleyen 3 kadın canlı yayına katılarak dolandırıldıklarını ardından ise Murat Akıncı'nın ortalıktan kaybolduğunu söylemişlerdi.
Akıncı, hakkındaki iddialarda sadece dolandırıcılık ile sınırlı kalmamış Akıncı'nın Adnan Oktar'ın müridi olduğu söylenmişti. Bir sosyal medya fenomeni ise Murat Akıncı'nın kendisine aşık olduğunu ve çıplak fotoğraflarını yolladığını söylemişti.
Bu iddiaların ardından Akıncı'nın babası Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına telefonla bağlanarak ''Oğlum bir numaralı dolandırıcı'' demiş ve kendisini dahi dolandırdığını söylemişti.
Zerrin Özer, bütün bu iddiaların ardından boşanacağını dile getirerek, ''"Boşanmaktan vazgeçmiştim ama benim doğrularımla vazgeçmiştim. Ama babası bağlandı ben hayatımda böyle bir şey hiç yaşamadım. Böyle bir şey olmadı ömrümde. Çok ahlak kuralları içerisinde halktan yaşayan biriyim. Her insan hata yapabilir. Ne konuşacağımı gerçekten bilmiyorum. Tek bir şey rica ediyorum ben boşanıyorum. Bunu da size söylemiş olayım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.