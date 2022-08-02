İdam mahkumu son isteği sorulduğunda öyle bir cevap verdi ki!
İdam cezası olan ülkelerde yasalar gereği idam mahkumlarına son istekleri sorulur. İşte mahkumların istedikleri son şeyler...
İdam cezası şu anda dünya üzerinde hala 55 ülkede uygulanırken 109 ülke ise bu cezayı tamamen kaldırılmış durumda. Ülkelerin yasaları gereği idam mahkumlarına infaz gerçekleşmeden hemen öncesinde son istekleri soruluyor. İdam mahkumları ise genellikle yiyecek ve içecek isteklerini görevlilere bildiriyor.
İşte idam mahkumlarının ölmeden hemen önce istedikleri son yiyecekler...
İdam mahkumlarının cezaları infaz edilmeden önce yedikleri son yemekleri sizi oldukça şaşırtacak. En ilginç taleplerden biri 1963'te cinayetten idam edilen Victor Feguer'e ait; Feguer son yemeğinde bir adet zeytin istemiş. Reynolds'a göre bu tercihin arkasında öldükten sonra içinden barışın sembolü olan zeytin ağacının yetişeceği inancı yatıyor.
Son yemeğinde tek bir zeytin isteyen Victor Feguer, adam kaçırma ve cinayet suçlarından asılarak idam edildi.