İdam mahkumu son isteği sorulduğunda öyle bir cevap verdi ki!

İdam mahkumlarının cezaları infaz edilmeden önce yedikleri son yemekleri sizi oldukça şaşırtacak. En ilginç taleplerden biri 1963'te cinayetten idam edilen Victor Feguer'e ait; Feguer son yemeğinde bir adet zeytin istemiş. Reynolds'a göre bu tercihin arkasında öldükten sonra içinden barışın sembolü olan zeytin ağacının yetişeceği inancı yatıyor.