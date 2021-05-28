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İcradan satılık ikinci el otomobil! Fiyatlar düşük olunca teklif yağıyor

İcradan satılık ikinci el otomobil! Fiyatlar düşük olunca teklif yağıyor

İkinci el otomobil almaya bütçesi yetmeyenler icradan uygun fiyata otomobil alabiliyor.

İcradan satılık ikinci el otomobil! Fiyatlar düşük olunca teklif yağıyor

Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor.

İşte icradan satılan otomobiller...

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İcradan satılık ikinci el otomobil! Fiyatlar düşük olunca teklif yağıyor

2017 model Fiat Egea
İhale başlangıç bedeli: 44 bin lira
Muhammen bedeli: 82 bin lira

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İcradan satılık ikinci el otomobil! Fiyatlar düşük olunca teklif yağıyor

2012 model Porsche Cayanne

İhale başlangıç bedeli: 302 bin lira

Muhammen bedeli: 600 bin lira

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İcradan satılık ikinci el otomobil! Fiyatlar düşük olunca teklif yağıyor

2018 model Renault Symbol

İhale başlangıç bedeli: 51 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 95 bin lira

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