İçme suyunun bilinmeyenleri açıklandı Alzheimer riski ortaya çıktı
Dünyada yaşlı nüfusun çoğalmasıyla birlikte, Alzheimer ve demans gibi hastalıklarda artış gözlemlendiğini belirten Uzm. Dr. Selen Gür Özmen, çme sularında bulunan alüminyumun Alzheimer’a neden olacağını ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünya çapında 50 milyon demans (bunama/unutkanlık) hastası var. Açıklanan son rakamlara göre ise Türkiye’de yaşlı nüfusu son 5 yılda yüzde 16 oranında arttı. İlerleyen yıllarda bu oranın daha da yükseleceği uzmanlar tarafından belirtilirken, bunama hastalıklarının da hızla artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Konuyla ilgili hava kirliliğine ve içme sularında bulunan alümunyum miktarına dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrt. Üyesi Uzm. Dr. Selen Gür Özmen, Alzheimer’da genetik faktörden ziyade çevresel faktörlerin daha etkili olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.
Alüminyum etkisi: Vücuda çeşitli yollarla alınan alüminyumun Alzheimer’a neden olacağını ifade eden Uzm. Dr. Selen Gür Özmen, Alzheimer’ı oluşturan iki protein yapının olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi: Bu protein yapıların oluşumunda vücuda giren alüminyumun etkisi olabileceği düşünülüyor.
Alzheimer genetik mi?: "Bu yapının oluşum mekanizması tam olarak anlaşılmamış olsa da bu durum ‘bu protein yapılarının oluşumunda alüminyumun etkisi var mı?’ sorusunu akıllara getiriyor. Biz hep bu hastalıklar ‘genetik mi?’ diye düşünüyoruz fakat genetik kısmı çok düşük. Çevresel faktörler Alzheimer’ı daha çok tetikliyor"