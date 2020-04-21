İçli köfte tarifi tam kıvamında!
Muazzam görüntüsüyle gözünüzü, enfes tadıyla da midenizi doyuracak içli köfte tarifini sizler için hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılışıyla içli köfte...
İçli köfte pek çoğumuzun favorisi olmasının yanında Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri. Ancak içli köfteyi yaparken kıvamını tutturmakta zorluk çekebiliyoruz. Sizin için hazırladığımız bu tarif sayesinde tam kıvamında, lezzetine doyum olmayan bir içli köfte yapabileceksiniz. İşte keyifle tüketeceğiniz içli köfte tarifi...
17
Malzemeler
Yarım kilo kıyma
5 bardak ince bulgur
1 adet soğan
2 kaşık pul biber
Tuz
Karabiber
İç harcı için:
1 kilo kıyma
1 bardak ceviz
4 adet soğan
Antep fıstığı
Pul biber
Tuz
27
Yapılışı:
İç harcı hazırlayarak başlayın. Kıymayı tavaya alın. İnce ince kıydığınız soğanları ekleyip kavurun.
37
İnce kıydığını ceviz ve Antep fıstıklarıyla birlikte pul biber ve tuzunu da ekleyip kavurmaya devam edin. Altını kapatıp kenara alın.
47