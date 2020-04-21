İçli köfte tarifi tam kıvamında!

İçli köfte pek çoğumuzun favorisi olmasının yanında Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri. Ancak içli köfteyi yaparken kıvamını tutturmakta zorluk çekebiliyoruz. Sizin için hazırladığımız bu tarif sayesinde tam kıvamında, lezzetine doyum olmayan bir içli köfte yapabileceksiniz. İşte keyifle tüketeceğiniz içli köfte tarifi...