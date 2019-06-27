İclal Aydın'ın son görüntüsü hayrete düşürdü eski halinden eser kalmamış
Oyunculuğuyla ekranların sevilen yüzü haline gelen İclal Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı son haliyle takipçilerini şaşkına çevirmeyi başardı.
Daha önce Ege'nin Hamsisi, O Hayat Benim, İki Aile ve Aşkın Halleri adlı dizilerle ekranlarımızın karşısına çıkan 47 yaşındaki ünlü oyuncu İclal Aydın, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıklayan Aydın, son görüntüsüyle 'yok artık' dedirtti.
Boyamadığı ve oldukça kısa kestirdiği saçlarıyla takipçilerini şaşırtan İclal Aydın, takipçilerini üzdü. Çünkü takipçileri, Aydın'ın ekran önündeki halini daha çok sevdiğini yorumlarda belirtti. Ancak bir kısım ise İclal Aydın'ın her haliyle güzel olduğunu dile getirdi.
Evlerine hırsız girmişti: Geçtiğimiz aylarda İzmir'deki evine hırsızların girdiğini ve huzurunun kalmadığını dile getiren İclal Aydın, "Köpeğime ilaçlı mama verip, gözlerine sprey sıkarak etkisiz hale getirmişler. Biz uyurken evimize giren hırsızlar maddi şeylerden çok huzurumuzu çaldılar." demişti.
İclal Aydın kimdir?: Aydın, 14 Eylül 1971 tarihinde Nevşehir’de doğmuştur. Çerkes kökenli bir anne ile Elazığ’lı Kürt bir babadan dünyaya gelen İclal Aydın, annesiyle babası boşanınca Ankara'ya geldi. Liseyi Ankara'da Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi'nde okudu.