İclal Aydın'ın korku dolu anları! İt dalaşından köyün gençleri kurtardı

Aydın yaşadıklarını şu notla anlattı:



Bu sabah da her zamanki gibi gün ağarırken uyandık. İlk işimiz Marlon’la tuvalet yürüyüşüne çıkmak olur. Bu sabah da neşeyle çıktık evden. Bir iki sokak uzaklaşmıştık ki bir grup sokak köpeği ile burun buruna geldik.