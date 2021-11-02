İclal Aydın'ın korku dolu anları! İt dalaşından köyün gençleri kurtardı
İZMİR Urla'da sakin bir hayat süren oyuncu İclal Aydın sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri. İclal Aydın sabahın erken saatlerinde başına gelen kötü bir olayı takipçileriyle paylaştı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın İstanbul'u terk etmiş ve Urla'ya yerleşmişti. Urla'da sakin bir hayat yaşayan Aydın güne kötü başladı. Sabahın erken saatlerinde köpeğini dolaştırmaya çıkaran İclal Aydın'ın başına gelmeyen kalmadı.
Aydın yaşadıklarını şu notla anlattı:
Bu sabah da her zamanki gibi gün ağarırken uyandık. İlk işimiz Marlon’la tuvalet yürüyüşüne çıkmak olur. Bu sabah da neşeyle çıktık evden. Bir iki sokak uzaklaşmıştık ki bir grup sokak köpeği ile burun buruna geldik.
"Neden bilmiyorum ama köpekler Akitaları sevmiyor. Sokak köpekleri Marlon’u görünce çılgına döndü. Gerçek bir it dalaşının ortasında kaldım. Birbirlerine öyle bir girdiler ki ayırmama imkan yok!"
Feryadına köyün gençleri koştu
"Gece yağmur yağmış. Her yer çamur içinde. Köyün her yanında her gün erkenden gürültüye başlayan site inşaatları var fakat her nasılsa o saatte bir Allah’ın kulu yok. Kim kimi ısırıyor, kim nereye saldırıyor karıştı."