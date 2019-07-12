İclal Aydın'ın Efe Kubilay ile evliliğiyle ilgili sırrı ifşa oldu! Meğer herkesten gizli boşanmış

2002 yılında ilk evliliğini gerçekleştiren İclal Aydın, Kemal Başbuğ ile 2005 yılında boşanmış ve Lal isminde bir kız dünyaya getirmişti. 2006 yılında Tuna Kiremitçi ile olan evliliği ise, bir yıl sürmüştü. İclal Aydın, 2005 yılında hayatını bileştirdiği Efe Kubilay ile de geçtiğimiz aylarda boşanmış.