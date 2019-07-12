İclal Aydın'ın Efe Kubilay ile evliliğiyle ilgili sırrı ifşa oldu! Meğer herkesten gizli boşanmış
Fox TV ekranlarında final yapan 'O Hayat Benim' dizisinin setinde tanışıp evlenen ve 4 yıldır evliliklerini sürdüren İclal Aydın ile Efe Kubilay çiftinin, Nisan ayında boşandıkları ortaya çıktı.
Görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile oyuncu İclal Aydın'ın evliliğinden kötü haber geldi. 2015’in Haziran ayında evlenen çiftin, 3 ay önce İzmir'de boşandığı ortaya çıktı. Ancak ikilinin, evliliklerini sessiz sedasız bitirmesine rağmen dostça görüştükleri söyleniyor.
2002 yılında ilk evliliğini gerçekleştiren İclal Aydın, Kemal Başbuğ ile 2005 yılında boşanmış ve Lal isminde bir kız dünyaya getirmişti. 2006 yılında Tuna Kiremitçi ile olan evliliği ise, bir yıl sürmüştü. İclal Aydın, 2005 yılında hayatını bileştirdiği Efe Kubilay ile de geçtiğimiz aylarda boşanmış.
Anlaşmalı boşandılar: Urla Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmayla anlaşmalı olarak ayrılan çiftin, birbirlerinden maddi ya da manevi hiçbir talepte bulunmadığı da öğrenildi.
Yeni imajı çok konuşulmuştu: İclal Aydın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla gündeme gelmiş ve takipçilerinden olumsuz yorumlar almıştı. Ancak bir kısım ise İclal Aydın'ın her haliyle güzel olduğunu dile getirmişti.