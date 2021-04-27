İçişleri Bakanlığı yayınladı! 17 günlük tam kapanmanın detayları işte yeni yasaklar
Milyonların gözünü çevirdiği Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan; 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı da tam kapanma sürecinin detaylarına ilişkin genelge yayınladı. Hangi işletmeler hizmet verecek? Kısıtlamadan kimler muaf olacak? Madde madde 17 günlük tam kapanmanın detayları...
Türkiye'nin salgınla mücadelesinde ilk kez tam kapanma uygulamasına geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan Perşembe gününden 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar tam kapanma süreceğine girileceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, tam kapanma konulu genelge gönderdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, 13 Nisan 2021'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısındaki kararlar doğrultusunda 14 Nisan Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girildiği ve kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise düşüş eğilimine girdiği belirtildi.
Bu çerçevede 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçileceği hatırlatılarak, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde tedbirlerin alınması gerektiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
Kısıtlamadan muaf tutulacaklar
Genelgeye göre, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.