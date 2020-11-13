İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti

Cenaze namazına, Bakan Soylu ile Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.