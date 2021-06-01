İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Özbekistan'a FETÖ teşekkürü

Soylu, burada yaptığı konuşmada, kardeş ülke Özbekistan İçişleri Bakanı ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile derin tarihi ve kültürel bağları bulunan, dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın, kendileri açısından özel bir yere ve değere sahip olduğunu belirten Soylu, Bakan Bobojonov'un "ülkesine" hoş geldiğini söyledi.