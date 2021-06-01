İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Özbekistan'a FETÖ teşekkürü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile görüştü. İki bakan, bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldı ve güvenlik iş birliği, terörle mücadele, düzensiz göç konularında fikir alışverişinde bulundu. Soylu, FETÖ ile mücadelede verdikleri destek için Özbek Bakan'a teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile görüştü. Çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov, Bakan Soylu'yu ziyaret etti. Soylu'nun Bakanlık girişinde karşıladığı Bobojonov, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Soylu'nun makamında gerçekleşen ikili görüşmenin ardından iki bakan, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) gezdi.
Merkezde toplantı yapan Soylu ile Bobojonov, daha sonra Konferans Salonu'na gelerek, "Kolluk Eğitim İş birliği Protokolü'nde Yapılan Değişiklikler ve İlavelerle İlgili Ek Protokol" ile "Suçla Mücadelede İşbirliği Konulu Anlaşma'da Yapılan Değişiklikler ve İlavelere İlişkin Protokol"ün imza törenine katıldı.
Soylu, burada yaptığı konuşmada, kardeş ülke Özbekistan İçişleri Bakanı ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile derin tarihi ve kültürel bağları bulunan, dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın, kendileri açısından özel bir yere ve değere sahip olduğunu belirten Soylu, Bakan Bobojonov'un "ülkesine" hoş geldiğini söyledi.
Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile önemli bir iş birliği geliştirdiğini, Cumhurbaşkanları arasında atılan adımların, iki ülke ilişkilerini ve iki ülke kurumlarını da olumlu yönde etkilediğini anlattı.