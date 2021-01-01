İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında girdi.
Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Soylu, buradan helikopterle Çatak ile Beytüşşebap arasında Kato Jirka bölgesinde yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığına geldi.
Askerlerle sohbet ederek moral veren ve yeni yıllarını tebrik eden Bakan Soylu, üs bölgesindeki kuleler ve yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı
Bakan Soylu, yeni yıla girilen ilk dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, bulundukları bölge hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra üs bölgesinde görev yapan askerlere hitap etti.
"Özellikle sayın bakanımızın böyle bir geceyi Ankara veya İstanbul değil de sizlerle birlikte geçirmesinden duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: