İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Teknofest 2020'de! Roketi imzaladı

"Teknofest ile seviyemizin ne kadar yükseldiğini gördük"

Teknofest ile ilgili devğerlendirmelerde de bulunan Bakan Soylu, "Teknofest ile temel alt yapımızın ne kadar yükseldiğini, seviyenin ne kadar yükseldiğini görmüş olduk. Bu festivale katılan gençlerimizin geçen yıla oranla hangi noktaya geldiğini hep beraber görüyoruz. Hakikatin ben etkileyen başka bir şey daha var. Burada hayata dokunan önemli projeler var. Özellikle güvenlik alanında, afet acil yönetim alanında, savunma sanayii alanında önemli projeler var. Ayrıca tarım alanlarında da önemli projeler gördüm" dedi.