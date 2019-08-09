İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, 390 evde hasar meydana geldiğini ve 83 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.
Bakan Soylu incelemelerde bulunmak üzere depremin meydana geldiği Denizli’nin Bozkurt ilçesine geldi. Bakan Soylu, protokol üyeleri ile birlikte Bozkurt ilçesinde Denizli Valiliği tarafından kurulan kriz masasında bilgi aldı.
Bakan Soylu’ya kriz masasında Vali Hasan Karahan ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri eşlik etti.
Ardından bir basın açıklaması yapan Bakan Soylu, can kaybının olmamasını şükrettiklerini ifade ederek, “Deprem bölgesine çevre kentlerden AFAD, Türk Kızılay’ı ve çeşitli sivil toplum örgütleri sevk edildi. Talep edilen 400 çadır var ve bunların yüzde 80’ni kurulmuş durumda. Kurma çalışmaları da devam ediyor.
Vatandaşlarımızın gıda dahil olmak üzere talep ettikleri ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Kerpiç evlerde ciddi hasarla söz konusu. Bundan önceki Acıpayam depreminde de aynıydı.