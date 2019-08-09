İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Ardından bir basın açıklaması yapan Bakan Soylu, can kaybının olmamasını şükrettiklerini ifade ederek, “Deprem bölgesine çevre kentlerden AFAD, Türk Kızılay’ı ve çeşitli sivil toplum örgütleri sevk edildi. Talep edilen 400 çadır var ve bunların yüzde 80’ni kurulmuş durumda. Kurma çalışmaları da devam ediyor.