İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram namazını Yüksekova'da üs bölgesinde kıldı

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da eşlik etti.