İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘aman dikkat’ diyerek uyardı
Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de havadan trafik denetimi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü ve vatandaşları 'aman dikkat' diyerek uyardı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluştuğu Ankara-Samsun ve Ankara-Kayseri güzergahını havadan helikopter ile denetledi. Bakan Soylu, helikopterle geldiği Kırıkkale’de Vali Yunus Sezer ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılama sonrasında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasına geçen ve burada uygulamaya ilişkin bilgiler alan Bakan Soylu, ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan araç sürücülerine ve yolculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Hem araç sürücülerini hem de vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, "Burada bu araç yoğunluğunu görünce hem vatandaşımıza hem sürücülerimize tek bir tavsiyem var. O da aman dikkat. Yani geçen bayramda Covid-19 sebebiyle tüm İslam alemi bir mahzunluk yaşadı. Ailelerine, akrabalarına, memleketlerine, tatile gidemediler. Ama bu bayram sanki bu açığı kapatmak için her birimiz eğer kurallara riayet etmeden hareket edersek hem trafik hem de takdir edersiniz ki Covid-19 yani salgın kurallarına burada tembihatlara riayet etmeden hareket edersek hem trafikte hem de bu salgının yayılmasında bir mahcubiyet duyarız. "
"Bunun için vatandaşlarımızdan talebimiz aman dikkat. Yani elbette ki herkesin bayramı gönlünce yaşaması en doğal hakkı. Hepimizin en doğal hakkı. Ancak dikkat etmemiz gereken özellikle kurallarımız var. Yasal hız sınırına riayet etmemiz lazım birinci kural bu. İkinci kural trafik kazasında emniyet kemerinin takılmasının dışında bizi kurtarabilecek başka tedbir dünyada icat edilmedi. Onun için emniyet kemeri önemli. Üçüncüsü ise cep telefonu ile konuşmamak gerekiyor. Dördüncüsü bir seyahat planımızın olması lazım. Seyahat planı evimizden hareket ettiğimiz andan itibaren başlar."
"Yine bir önemli nokta trafik sıkışıklığı olduğu alanların açığının trafiğin açık olduğu yerlerde gaza basarak hız yükselterek yapmamamız gereken bir tehlikeli meseledir. Yine bir önemli mesele özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Özellikle bayramlarda trafik kazalarının en çok olduğu noktalar varışa yakın noktalardır. Bizim hep birlikte dikkat etmemiz lazım. Yine bir önemli nokta özellikle uzun yollarda uykusuz, alışkanlığımız olmadığı saatlerde araç kullanmamalıyız ve araç sürmemeliyiz" ifadelerini kullandı.