İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 23 gündür Elazığ'da depremzedelerin yanı başında
Türkiye Elazığ'ı vuran 6.8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin üzerinden 23 geçti, herkes deprem bölgesinden çekildi. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hala Elazığ'da halkla iç içe depremzedelere destek olmaya devam ediyor.
Depremin ardından Elazığ'a ilk giden isimlerin başında gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 gündür depremzedelerle iç içe sorunları gidermeye aksaklıkları düzeltmeye, depremzedelere moral vermeye devam ediyor. Harput'taki Valilik Evi'ne yerleşen Soylu, her daim depremzedelerin yanında. Sofralarına oturuyor, dertlerini dinliyor, sorunlara anında müdahale ediyor. Soylu'nun bu süreçte Elazığ'ın tüm geleneklerini, şarkılarını, meydanlarını, sokaklarını adeta ezberlemiş durumda.
Ahmet Hakan önceki günkü "Soylu Harput'a yerleşmiş" başlıklı yazısında, "Artık iyice Elazığlı olmuşlar... Eşrafı tek tek tanımaya başlamışlar. Esnafla arkadaş olmuşlar. Sokakları, meydanları, camileri, kahveleri falan biliyorlarmış. Elazığ türkülerinin tümünü öğrenmişler. Elazığ şivesini sökmüşler" demişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD toplantılarına katılarak depremzedelere yardımların sorunsuz ulaşmasını kontrol ediyor, bölgedeki çalışmalara rehberlik yapıyor.
Sık sık sokağa çıkıp depremzedeleri ziyaret edip dertlerini dinleyen Bakan Soylu, Elazığlılara moral veriyor.