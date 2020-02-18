İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 23 gündür Elazığ'da depremzedelerin yanı başında

Depremin ardından Elazığ'a ilk giden isimlerin başında gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 gündür depremzedelerle iç içe sorunları gidermeye aksaklıkları düzeltmeye, depremzedelere moral vermeye devam ediyor. Harput'taki Valilik Evi'ne yerleşen Soylu, her daim depremzedelerin yanında. Sofralarına oturuyor, dertlerini dinliyor, sorunlara anında müdahale ediyor. Soylu'nun bu süreçte Elazığ'ın tüm geleneklerini, şarkılarını, meydanlarını, sokaklarını adeta ezberlemiş durumda.