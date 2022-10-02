İçişleri Bakanı Soylu sahaya indi! Depremden etkilenen köylerde inceleme yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ardahan'daki depreme ilişkin, "Ağır ve diğer hasarlı olanlara 3 bin lirası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, 5 bin lirası AFAD'dan toplam 8 bin lira ilk etapta yardım yaptık." dedi.
Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile gittiği Göle ilçesine bağlı Balçeşme köyünde kurulan "Afet Koordinasyon Merkezi"nde, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve kurum müdürlerinden 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili brifing aldı.
Soylu, burada yaptığı açıklamada, depremin ardından bütün ekiplerin seferber edildiğini, çadırdan yaşam malzemelerine kadar vatandaşların bütün ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.
Depremde, can kaybı ve içinde oturulup da yıkılan evin bulunmadığını dile getiren Soylu, "Ağır hasarlı yaklaşık 102 konut oldu. Bunların da 70'inde oturuluyor. 87 ahır var, 44'ü kullanılıyordu. Bu 44'te de ağır hasar var. 45 depo bir de iş yerinde hasar oldu." dedi.
Deprem anından bugüne kadar ekiplerin gece gündüz demeden bölgede vatandaşlara hizmet ettiğini ifade eden Soylu, "Biz bu tip afetlerde vatandaşımızın yanında olmayı, vatandaşımıza olan bir borç olarak görürüz. Çünkü bu ülkeye fedakarlık istediğiniz zaman fedakarlık yapıyorlar, 'askere gel' diyorsun gidiyor, 'vergi ver' diyorsun veriyor. Sana ihtiyacı olduğu zaman da onların emrinde olman lazım. Bütün afetlerde el birliğiyle, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eskiden böyle şeyler yoktu." diye konuştu.