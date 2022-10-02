İçişleri Bakanı Soylu sahaya indi! Depremden etkilenen köylerde inceleme yaptı

Deprem anından bugüne kadar ekiplerin gece gündüz demeden bölgede vatandaşlara hizmet ettiğini ifade eden Soylu, "Biz bu tip afetlerde vatandaşımızın yanında olmayı, vatandaşımıza olan bir borç olarak görürüz. Çünkü bu ülkeye fedakarlık istediğiniz zaman fedakarlık yapıyorlar, 'askere gel' diyorsun gidiyor, 'vergi ver' diyorsun veriyor. Sana ihtiyacı olduğu zaman da onların emrinde olman lazım. Bütün afetlerde el birliğiyle, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eskiden böyle şeyler yoktu." diye konuştu.