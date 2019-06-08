İçişleri Bakanı Soylu bayram dönüşündeki sürücülere uyarılarda bulundu

İçişleri Bakanı Soylu bayram dönüşündeki sürücülere uyarılarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram dönüşündeki sürücülere uyarılarda bulunarak "Dönüşümüz bayram olsun. Dönüşümüz felaket olmasın." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu bayram dönüşündeki sürücülere uyarılarda bulundu - Sayfa 1

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Soylu, kara yollarında trafik denetimlerinin en üst noktada olması için hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

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İçişleri Bakanı Soylu bayram dönüşündeki sürücülere uyarılarda bulundu - Sayfa 2

Vatandaşların menzillerine sağ salim erişebilmesi için 185 bin trafik görevlisinin yollarda olduğunu ifade etti.

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İçişleri Bakanı Soylu bayram dönüşündeki sürücülere uyarılarda bulundu - Sayfa 3

Bütün bayram kazaların en aza inmesi, kazalardaki ölümlerin az olabilmesi ve trafik kazalarının en az seviyeye inebilmesi için büyük bir çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

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İçişleri Bakanı Soylu bayram dönüşündeki sürücülere uyarılarda bulundu - Sayfa 4

Kaza kara noktalarından aldığımız tedbirlerle şu ana kadar kaza kara noktalarında hiç kazamız olmadığı haberini verdi. Türkiye'de belirlediğimiz kaza kara noktalarında hiç ölümlü kazamız yok. İnşallah son iki günde olmaz. 

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