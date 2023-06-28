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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Konteyner Kent’teki depremzedelere moral ziyareti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Konteyner Kent’teki depremzedelere moral ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır Konteyner Kent’teki depremzedeleri ziyaret ederek çocuklara hediyeler verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Konteyner Kent’teki depremzedelere moral ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı ziyareti şu ifadelerle sosyal medya hesabından paylaştı; 

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Konteyner Kent’teki depremzedelere moral ziyareti

Bir çocuğun varlığı yuvayı nasıl da huzurlu ve mutlu yapıyor. Yaşanan acıları unutturuyor; hayata sımsıkı bağlanmamıza vesile oluyor. Diyarbakır Konteyner Kent’teki depremzedelerimizi ziyaretimizde bu duyguları bir kez daha yaşadık. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan
’ın ifade ettikleri gibi, depremzedelerimizi kalıcı konutlara kavuşturmak için canla başla çalışacağız

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Konteyner Kent’teki depremzedelere moral ziyareti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Konteyner Kent’teki depremzedelere moral ziyareti
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