İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Konteyner Kent’teki depremzedelere moral ziyareti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır Konteyner Kent’teki depremzedeleri ziyaret ederek çocuklara hediyeler verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı ziyareti şu ifadelerle sosyal medya hesabından paylaştı;
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Bir çocuğun varlığı yuvayı nasıl da huzurlu ve mutlu yapıyor. Yaşanan acıları unutturuyor; hayata sımsıkı bağlanmamıza vesile oluyor. Diyarbakır Konteyner Kent’teki depremzedelerimizi ziyaretimizde bu duyguları bir kez daha yaşadık. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan
’ın ifade ettikleri gibi, depremzedelerimizi kalıcı konutlara kavuşturmak için canla başla çalışacağız
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