İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Konteyner Kent’teki depremzedelere moral ziyareti

Bir çocuğun varlığı yuvayı nasıl da huzurlu ve mutlu yapıyor. Yaşanan acıları unutturuyor; hayata sımsıkı bağlanmamıza vesile oluyor. Diyarbakır Konteyner Kent’teki depremzedelerimizi ziyaretimizde bu duyguları bir kez daha yaşadık. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan

’ın ifade ettikleri gibi, depremzedelerimizi kalıcı konutlara kavuşturmak için canla başla çalışacağız