İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Evlat nöbetini sürdüren aileler, Bakan Yerlikaya'yı Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Yerlikaya "Annelerin çağrısı tüm yurtta, tüm dünyada çok büyük bir ses getirdi" dedi.
Bakan Yerlikaya, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan bu yana evlat nöbetini sürdüren aileler, Bakan Yerlikaya'yı Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla karşıladı. Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, ailelerle görüştü, onlara karanfil verdi.
Yerlikaya, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anne Hacire Akar'ın oğluna kavuşabilmek için evlat nöbeti sürecini başlattığını söyledi. Hacire annenin öncülük ettiğini, 43 vilayetten 360 annenin onun çağrısıyla anne şefkati, sabrı ve dayanma gücüyle buraya geldiğini ifade eden Yerlikaya, 4 yıldır annelerin evlatlarını çağırma noktasında burada bulunduklarını belirtti.
Bu çağrıya 42 evladın cevap verdiğini ve annelerine kavuştuğunu dile getiren Yerlikaya, annelerin çağrısının sadece bu bina önünde değil, tüm yurtta ve dünyada çok büyük ses getirdiğini, adeta çığlık olduğunu bildirdi.Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:
"'Evladımızı istiyoruz' sözü kulaktan kulağa, gönülden gönüle çağladı. Annelerimizle Diyarbakır'ımızda, gönlümüzden tüm gönüllere kelimeler dökülüyor. Terör bitinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü bizim 85 milyona ve aziz milletimize terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var.