İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

Bu çağrıya 42 evladın cevap verdiğini ve annelerine kavuştuğunu dile getiren Yerlikaya, annelerin çağrısının sadece bu bina önünde değil, tüm yurtta ve dünyada çok büyük ses getirdiğini, adeta çığlık olduğunu bildirdi.Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu: