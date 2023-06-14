İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma heyeti Anıtkabir'de

Köklü mazisi boyunca Jandarma Teşkilatımız, teröristle mücadele başta olmak üzere, asayiş hizmetlerinden her türlü doğal afete, siber güvenlikten kaçakçılık suçlarına dek hayatın her alanında ve 85 milyonun yakınında, büyük bir sadakatle ve övünçle hizmet etmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında,184. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Jandarma Genel Komutanlığımız, 196 bin kanun ordusu, kahraman mensubu ile dün olduğu gibi bugün de huzurun ve güvenin teminatıdır.