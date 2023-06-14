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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma heyeti Anıtkabir'de

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma heyeti Anıtkabir'de

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığındaki jandarma heyeti, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma heyeti Anıtkabir'de

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Yerlikaya ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma heyeti Anıtkabir'de

Ardından heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yerlikaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma heyeti Anıtkabir'de

"Aziz Atatürk, bugün yüce milletimizin ve ülkemizin haklı gururu olan, tarihi şanla ve şerefle örülü Jandarma Teşkilatımızın 184'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sizin huzurlarınızda bulunuyoruz.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma heyeti Anıtkabir'de

Köklü mazisi boyunca Jandarma Teşkilatımız, teröristle mücadele başta olmak üzere, asayiş hizmetlerinden her türlü doğal afete, siber güvenlikten kaçakçılık suçlarına dek hayatın her alanında ve 85 milyonun yakınında, büyük bir sadakatle ve övünçle hizmet etmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında,184. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Jandarma Genel Komutanlığımız, 196 bin kanun ordusu, kahraman mensubu ile dün olduğu gibi bugün de huzurun ve güvenin teminatıdır.

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