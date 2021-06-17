İçine dert oldu evden kaçıp şehir şehir gezdi! Şırnak'ta şimdi ürünlerini ihraç ediyor
ŞIRNAK'ta hayalindeki iş uğruna 14 yaşında evden kaçan Ata Bilen (28), kurduğu imalathanede 12 kişiyi istihdam etti, ürünlerini ihraç etmeye başladı.
Şırnak'ta 8 yaşlarındayken babasının açtığı pastanenin kapatılmasıyla hayal kırıklığı yaşayan Ata Bilen, en büyük hayali pastacılığı öğrenmek için 8’inci sınıfı bitirdikten sonra 2007 yılında evden kaçtı.
Bilen, belirli aralıklarla 12 yılını Türkiye’nin farklı illerinde geçirdi. Bu süre içerisinde mesleği öğrenen Ata Bilen, 2019 yılında kente geri dönüp, çikolata imalathanesi kurdu.
Bilen, kent merkezindeki atölyesinde 12 kişiyi de istihdam etti.
Çikolatalarında Şırnak’a özgü malzeme kullanan Bilen, yer fıstığı ihtiyacını Silopi’den, üzümü Uludere’den alıyor. Bilen, Şırnak’ın dağlarında yetişen yabani naneyi de limonla tatlandırarak drajelerde kullanıyor.