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İçine dert oldu evden kaçıp şehir şehir gezdi! Şırnak'ta şimdi ürünlerini ihraç ediyor

İçine dert oldu evden kaçıp şehir şehir gezdi! Şırnak'ta şimdi ürünlerini ihraç ediyor

ŞIRNAK'ta hayalindeki iş uğruna 14 yaşında evden kaçan Ata Bilen (28), kurduğu imalathanede 12 kişiyi istihdam etti, ürünlerini ihraç etmeye başladı.

İçine dert oldu evden kaçıp şehir şehir gezdi! Şırnak'ta şimdi ürünlerini ihraç ediyor

Şırnak'ta 8 yaşlarındayken babasının açtığı pastanenin kapatılmasıyla hayal kırıklığı yaşayan Ata Bilen, en büyük hayali pastacılığı öğrenmek için 8’inci sınıfı bitirdikten sonra 2007 yılında evden kaçtı.

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İçine dert oldu evden kaçıp şehir şehir gezdi! Şırnak'ta şimdi ürünlerini ihraç ediyor

Bilen, belirli aralıklarla 12 yılını Türkiye’nin farklı illerinde geçirdi. Bu süre içerisinde mesleği öğrenen Ata Bilen, 2019 yılında kente geri dönüp, çikolata imalathanesi kurdu. 

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İçine dert oldu evden kaçıp şehir şehir gezdi! Şırnak'ta şimdi ürünlerini ihraç ediyor

Bilen, kent merkezindeki atölyesinde 12 kişiyi de istihdam etti.

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İçine dert oldu evden kaçıp şehir şehir gezdi! Şırnak'ta şimdi ürünlerini ihraç ediyor

Çikolatalarında Şırnak’a özgü malzeme kullanan Bilen, yer fıstığı ihtiyacını Silopi’den, üzümü Uludere’den alıyor. Bilen, Şırnak’ın dağlarında yetişen yabani naneyi de limonla tatlandırarak drajelerde kullanıyor. 

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