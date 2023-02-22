İçi altın doluydu yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler Trabzonlu aile şoku atlatamadı
TRABZON'da fıkra gibi bir olay yaşandı. Akyasan Ailesi, düğün için biriktirilen onlarca gram altını yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdi. Durumu günler sonra fark eden aile, altınları bulmak için harekete geçse de henüz bir sonuç alınamadı. İşte yaşanan ilginç olayın ayrıntıları...
Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan Akyasan Ailesi depremzedelere yardım etmek için hazırladıkları ve içinde ayakkabı, mont, kazak gibi eşyaların bulunduğu poşeti yardım toplama merkezine teslim etti.
4 gün sonra yaklaşan düğünleri için biriktirdikleri altınlara bakmak isteyen Akyasan ailesi, içi altınla dolu ayakkabıyı da depremzedelere gönderdiklerini fark etti.
Yardımların ulaştığı Gaziantep'e giden Dursun Akyasan, altınların izini sürse de bir sonuca ulaşamadı. Gaziantep'te durumu emniyet güçlerine bildiren Akyasan, 19 Temmuz'da oğlunun düğünü içini biriktirilen altınlardan gelecek umutlu haberi bekliyor.
Türkiye genelinde başlatılan depremzedelere yardım kampanyası Trabzon'da da yoğun ilgi gördü. 18 ilçede yardım toplama merkezi oluşturulurken, Sürmene ilçesindeki yardım toplama merkezinde ilginç bir olay yaşandı.