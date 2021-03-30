İçi açılınca inanamadılar! Amasya'da mezardan çıkan beddua görenleri şok etti

Ölü hediyelerini anlatan Özdemir "Elimizdeki bilgilere göre, mezarlar genellikle antik dönemin inancı gereği ölü gömerken, günlük hayatta kullandıkları kıymetli eşyaları mezarın içerisine ölü hediyesi olarak bırakıyorlar, öbür dünyada kullansın diye. Bunun neticesinde de genelde antik mezarların çoğu soyguna tabi tutuluyor, tahrip ediliyor." şeklinde konuştu.