İçerisinde Orhan Pamuk'un 20 bin kitabı bulunan Pamuk apartmanı yıkılıyor!
Orhan Pamuk'un Beyoğlu'nda yaşadığı Pamuk apartmanı riskli raporu taşıdığı için kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor. Evin içerisinde Pamuk'a ait olan 20 bin kitap başka bir eve taşınacak.
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu Cihangir'deki yaşadığı ev riskli raporu taşıdığı için kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor. Binada yirmi bin kitabı olan Orhan Pamuk'un yeni ev arayışında olduğu öğrenildi.
'Kentsel Dönüşüm Yasası' 10 yıldır yürürlükte. Yasa kapsamında Türkiye genelinde yüzbinlerce bina yıkıldı. Çok sayıda yapıya ilişkin işlemler ise sürüyor. Bugüne değin çok sayıda yapının yıkılıp yenilendiği yasa kapsamına Cihangir'de bulunan ünlü 'Pamuk Apartmanı' da girdi.
Riski yapı raporu çıktı
Pamuk Apartmanı'nın temeli 1970'li yıllarda atıldı. 16 dairenin bulunduğu binada Orhan Pamuk'un da 4 dairesi bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın yetkilendirdiği lisanslı şirket binaya ilişkin 'riskli yapı' raporu düzenledi. Raporda binadaki beton kalitesinin kötü olduğu kaydedilerek "Bina çürük" denildi.
İtiraz oybirliği ile reddedildi
Hazırlanan rapor Beyoğlu Belediyesi tarafından onaylandı. Binaya ilişkin çıkan 'riskli yapı' kararına bazı kat malikleri itiraz etti. İtirazı değerlendiren Kentsel Dönüşüm İstanbul İl Müdürlüğü İtiraz Değerlendirme Kurulu, oybirliği ile reddetti.