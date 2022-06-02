İçerisinde Orhan Pamuk'un 20 bin kitabı bulunan Pamuk apartmanı yıkılıyor!

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu Cihangir'deki yaşadığı ev riskli raporu taşıdığı için kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor. Binada yirmi bin kitabı olan Orhan Pamuk'un yeni ev arayışında olduğu öğrenildi.