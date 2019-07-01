İçen şifa buldu Türkiye'nin dört bir yanından insanlar İzmir Torbalı'ya geliyor

Muhtardan uyarı: Özellikle hafta sonları su almaya gelenler nedeniyle mahallede araç park etmek için yer kalmadığını belirten Bardak, "Her gün neredeyse 50 araç geliyor. Hafta sonları daha yoğun oluyor. Suyu içip 'Şifa görmedim' diyen yok gibi" dedi. Bardak, yaz aylarında suyun azaldığını ve bir bidonunun dolmasının neredeyse bir saati bulduğunu da ifade etti. Suyun ticaretinin yapılmadığını vurgulayan Muhtar Halil Bardak, bazı kişilerin 'Dağtekke'nin şifalı suyu' diye, normal suyu vatandaşlara sattıklarını söyleyerek, herkesin bu konuda dikkatli olmasını istedi.