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Icardi'nin hayatında fırtınalar koparken aşkını haykırdı

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Icardi'nin hayatında fırtınalar koparken aşkını haykırdı

Mauro Icardi ile China Suárez çifti, Boğaz'da romantik anlar yaşadı. Ünlü futbolcu, sevgilisine duyduğu aşkı haykırdı. Aşkına söz söyletmeyen ünlü futbolcu aşklarının tam gaz devam ettiğini kanıtladı.

Icardi'nin hayatında fırtınalar koparken aşkını haykırdı - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde Arjantin basınında gündeme gelen, Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suárez’i aldattığına dair iddialar büyük ses getirmişti. Bu söylentilere, Arjantinli sosyal medya fenomeni Natasha Rey’in sosyal medyada paylaştığı müstehcen görüntüler eşlik edince olay daha da büyümüştü.

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Icardi'nin hayatında fırtınalar koparken aşkını haykırdı - Resim: 2

Bazı kaynaklar, Mauro Icardi ile China Suárez'in ilişkisinin, ünlü futbolcunun eski eşi Wanda Nara'dan intikam alma amacı taşıdığını dahi öne sürmüştü.

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Icardi'nin hayatında fırtınalar koparken aşkını haykırdı - Resim: 3

Ancak tüm bu söylentilere karşılık çift, iddiaları umursamadı.

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Icardi'nin hayatında fırtınalar koparken aşkını haykırdı - Resim: 4

Boğaziçi'nde romantik bir tekne turuna çıkan çift, İstanbul’un güneşi ve denizinin tadını çıkarırken birlikte geçirdikleri keyifli anları, sevgilisinin fotoğraflarını ve ona dair duygusal sözlerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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