Icardi'nin hayatında fırtınalar koparken aşkını haykırdı
Mauro Icardi ile China Suárez çifti, Boğaz'da romantik anlar yaşadı. Ünlü futbolcu, sevgilisine duyduğu aşkı haykırdı. Aşkına söz söyletmeyen ünlü futbolcu aşklarının tam gaz devam ettiğini kanıtladı.
Geçtiğimiz günlerde Arjantin basınında gündeme gelen, Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suárez’i aldattığına dair iddialar büyük ses getirmişti. Bu söylentilere, Arjantinli sosyal medya fenomeni Natasha Rey’in sosyal medyada paylaştığı müstehcen görüntüler eşlik edince olay daha da büyümüştü.
Bazı kaynaklar, Mauro Icardi ile China Suárez'in ilişkisinin, ünlü futbolcunun eski eşi Wanda Nara'dan intikam alma amacı taşıdığını dahi öne sürmüştü.
Ancak tüm bu söylentilere karşılık çift, iddiaları umursamadı.
Boğaziçi'nde romantik bir tekne turuna çıkan çift, İstanbul’un güneşi ve denizinin tadını çıkarırken birlikte geçirdikleri keyifli anları, sevgilisinin fotoğraflarını ve ona dair duygusal sözlerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.