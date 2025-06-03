Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın yeni aşkı PSG'nin yıldızı çıktı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın yeni aşka yelken açtığı konuşuluyor.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki ayrılık sonrası gerginlik tırmanmaya devam ediyor.
Uzun süredir aldatma, şiddet, mesaj ifşaları ve kavgalarıyla gündemde olan Mauro Icardi ile Wanda Nara, 10 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.
Mauro Icardi ile yaşadığı boşanma sürecinde de magazin basınının yakın markajında olan Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamış ve kısa süre önce de bu ilişkiyi sonlandırmıştı.
Çalkantılı özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Wanda Nara'nın yeni aşka yelken açtığı iddia edildi.