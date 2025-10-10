Icardi'den sevgilisine yarım milyonluk hediye! Sosyal medyada çok konuşuldu
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi futboluyla gündeme geldiği gibi özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Son olarak sevgilisi China Surez'e aldığı o hediye bomba gibi patladı.
Mauro Icardi başarılı futbol kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Özel hayatındaki gelişmelerin anbean takip edilmesi onu magazin gündeminde de konuşulan isimlerden yapıyor. Son olacak sevgilisi China Suarez'e aldığı yarım milyonluk hediyeyle gündem olan Icardi bakın ne almış...
YARIM MİLYONLUK HEDİYE
Icardi ve Suarez aşkı bu kez Icardi'nin kız arkadaşına yaptığı büyük bir sürprizle konuşuldu.
Icardi, Arjantinli sevgilisinin giydiği 9 numaralı formasını kişiselleştirdi. China Suarez'in formasındaki 9 numarasının altına 'China' yazdıran Icardi, 500 bin liralık değerli taşlarla formayı nakış gibi işletti. Icardi'nin bu jesti sosyal medyada geniş yer edindi.
ICARDI'NİN BU JESTİNE BAYILDI
China Suarez'in Icardi'nin formayı isim, numara ve Türk bayrağı logosunu taşla işletmesi jesti karşısında çok mutlu olduğu belirtildi. Icardi ile evlilik yolunda ilerleyen Suarez, Galatasaray maçlarında da stada gelerek Icardi'ye destek olmayı ihmal etmiyor.