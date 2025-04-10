İcardi'den fazla kazanmak istiyor! Victor Osimhen'in istediği maaş dudak uçuklattı
Galatasaray, Victor Osimhen'in takımda kalması için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar yıldız golcü için tüm şartları zorlarken, Nijeryalı dünya yıldızının Galatasaray'dan beklentisi ortaya çıktı. Osimhen'in Cimbom'dan istediği maaş ağızları açıkta bıraktı.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 71 puanlar zirvede oturuyor.Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda iki kupayı da kaldırma hayalinde...
Bir yandan yeni sezon için çalışmalarına devam eden Cimbom'da Victor Osimhen'in geleceği de belirsizliğini koruyor.
Napoli'ye 9 milyon euro kiralama bedeli ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, 66 milyon Euro'ya Osimhen'in bonservisini alma hakkına sahip.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Nijeryalı santrfor, geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi ancak Avrupa'dan gelen teklifler karşısında maddi beklentisini masaya koydu.