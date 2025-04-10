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İcardi'den fazla kazanmak istiyor! Victor Osimhen'in istediği maaş dudak uçuklattı

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İcardi'den fazla kazanmak istiyor! Victor Osimhen'in istediği maaş dudak uçuklattı

Galatasaray, Victor Osimhen'in takımda kalması için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar yıldız golcü için tüm şartları zorlarken, Nijeryalı dünya yıldızının Galatasaray'dan beklentisi ortaya çıktı. Osimhen'in Cimbom'dan istediği maaş ağızları açıkta bıraktı.

İcardi'den fazla kazanmak istiyor! Victor Osimhen'in istediği maaş dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 71 puanlar zirvede oturuyor.Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda iki kupayı da kaldırma hayalinde...

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İcardi'den fazla kazanmak istiyor! Victor Osimhen'in istediği maaş dudak uçuklattı

Bir yandan yeni sezon için çalışmalarına devam eden Cimbom'da Victor Osimhen'in geleceği de belirsizliğini koruyor.

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İcardi'den fazla kazanmak istiyor! Victor Osimhen'in istediği maaş dudak uçuklattı

Napoli'ye 9 milyon euro kiralama bedeli ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, 66 milyon Euro'ya Osimhen'in bonservisini alma hakkına sahip.

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İcardi'den fazla kazanmak istiyor! Victor Osimhen'in istediği maaş dudak uçuklattı

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Nijeryalı santrfor, geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi ancak Avrupa'dan gelen teklifler karşısında maddi beklentisini masaya koydu.

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