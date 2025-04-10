İcardi'den fazla kazanmak istiyor! Victor Osimhen'in istediği maaş dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 71 puanlar zirvede oturuyor.Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda iki kupayı da kaldırma hayalinde...



