Icardi'den aşkına büyük jest! İsmini uğuru yaptı...

Geçtiğimiz yıllarda Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma süreci ve ardından China Suarez ile yaşadığı aşk, sık sık magazin manşetlerine yansıyan Icardi, sevgilisiyle olan ilişkisini her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. Bu kez sahada, futbol ayakkabısının üzerine Suarez’in adını yazdırarak, aşkını bir kez daha gösterdi.