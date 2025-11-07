Icardi'den aşkına büyük jest! İsmini uğuru yaptı...
Magazin dünyasının sıkça konuştuğu isimlerden Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'e olan sevgisini sahaya taşıyarak dikkat çekici bir jest yaptı. Arjantinli golcünün, sevgilisinin adını futbol ayakkabısına yazdırması, sosyal medya ve magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.
Geçtiğimiz yıllarda Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma süreci ve ardından China Suarez ile yaşadığı aşk, sık sık magazin manşetlerine yansıyan Icardi, sevgilisiyle olan ilişkisini her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. Bu kez sahada, futbol ayakkabısının üzerine Suarez’in adını yazdırarak, aşkını bir kez daha gösterdi.
Icardi’nin, 2019 yılında Inter’de oynarken eski eşi Wanda Nara için de benzer bir jest yaptığı ortaya çıktı. O dönem, Icardi'nin kramponlarının üzerine "Wanda" adını yazdırdığı ve sol kolunun iç kısmına Nara'nın ismini dövme olarak yaptırdığı biliniyor.
Ayrıca, geçtiğimiz ay, Icardi, Suarez için 500 bin TL değerinde taşlarla süslenmiş özel bir forma tasarlatmıştı.
Bu yeni ayakkabı detayı, Icardi’nin, Suarez’e olan romantik yaklaşımını gözler önüne sererken, eski ilişkisiyle devam eden tartışmaların gölgesinde bile mutluluğunu paylaşmaya devam ettiğini gösteriyor.