Icardi öpücük yağmuruna tutuldu! Duygusal kareler "aşka geldi" dedirtti
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'den yeni aşk kareleri geldi. China Suarez ile aşk yaşayan İcardi çalkantılı özel yaşamı ile de gündemden düşmüyor. İşte Suarez ve Icardi'nin çok özel kareleri...
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve sevgilisi, ünlü oyuncu China Suarez, mutlu ilişkilerini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Romantik çift, son olarak aşk dolu karelerini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve sevgilisi, ünlü oyuncu China Suarez, mutlu ilişkilerini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Romantik çift, son olarak aşk dolu karelerini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
Sevgilisi China Suarez ile birlikte paylaştığı fotoğraflarla ilişkisini ilan eden Icardi, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.