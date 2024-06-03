Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? 40 milyon Euro'luk teklif sonrası flaş karar
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Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük payı olan ve bu sezon gol kralı olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, flaş bir karara imza attı. Yıldız oyuncuyu 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti. Icardi, bu teklif sonrası kararını verdi. Peki Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak mı?
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Sarı kırmızılıların şampiyonluğunda büyük payı olan ve bu sezon gol kralı olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, flaş bir karara imza attı.
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Yıldız oyuncuyu 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti. Icardi, bu teklif sonrası kararını verdi. Peki Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...
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