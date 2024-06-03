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Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? 40 milyon Euro'luk teklif sonrası flaş karar

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Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? 40 milyon Euro'luk teklif sonrası flaş karar

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük payı olan ve bu sezon gol kralı olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, flaş bir karara imza attı. Yıldız oyuncuyu 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti. Icardi, bu teklif sonrası kararını verdi. Peki Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? 40 milyon Euro'luk teklif sonrası flaş karar

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? 40 milyon Euro'luk teklif sonrası flaş karar

Sarı kırmızılıların şampiyonluğunda büyük payı olan ve bu sezon gol kralı olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, flaş bir karara imza attı.

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Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? 40 milyon Euro'luk teklif sonrası flaş karar

Yıldız oyuncuyu 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti. Icardi, bu teklif sonrası kararını verdi.  Peki Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

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Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? 40 milyon Euro'luk teklif sonrası flaş karar

Sezonu 32 gol-12 asistle tamamlayan Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluğunda yine başrolü oynadı.

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