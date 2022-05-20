İç çamaşırsız protesto! Ahmet Çakar'ı Hazar Ergüçlü fena kızdıracak: Gülşen'in Melis Sezen'e notu olay oldu
Sadakatsiz oyuncusu Melis Sezen'i hedef alan eski milletvekili Ahmet Çakar'a Gülşen ve Hazar Ergüçlü'den tepki geldi.
Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Akit TV canlı yayında oyuncu Melis Sezen'in aylar önce katıldığı bir ödül töreninde giydiği elbiseyi hedef alarak demediğini bırakmamıştı.
Kanal D'de yayınlanan dizileri hedef alan Çakar "İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor." demişti.
Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki kıyafetiyle ilgili Çakar "Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, adını filan bilmem. Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç." diye konuşmuştu.
Sezen'in göğüs dekolteli kıyafetinin 'kanunen suç' olduğunu belirten Çakar "Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur." ifadelerini kullanmıştı.