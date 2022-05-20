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İç çamaşırsız protesto! Ahmet Çakar'ı Hazar Ergüçlü fena kızdıracak: Gülşen'in Melis Sezen'e notu olay oldu

İç çamaşırsız protesto! Ahmet Çakar'ı Hazar Ergüçlü fena kızdıracak: Gülşen'in Melis Sezen'e notu olay oldu

Sadakatsiz oyuncusu Melis Sezen'i hedef alan eski milletvekili Ahmet Çakar'a Gülşen ve Hazar Ergüçlü'den tepki geldi.

İç çamaşırsız protesto! Ahmet Çakar'ı Hazar Ergüçlü fena kızdıracak: Gülşen'in Melis Sezen'e notu olay oldu

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Akit TV canlı yayında oyuncu Melis Sezen'in aylar önce katıldığı bir ödül töreninde giydiği elbiseyi hedef alarak demediğini bırakmamıştı. 

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İç çamaşırsız protesto! Ahmet Çakar'ı Hazar Ergüçlü fena kızdıracak: Gülşen'in Melis Sezen'e notu olay oldu

Kanal D'de yayınlanan dizileri hedef alan Çakar "İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor." demişti.

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İç çamaşırsız protesto! Ahmet Çakar'ı Hazar Ergüçlü fena kızdıracak: Gülşen'in Melis Sezen'e notu olay oldu

Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki kıyafetiyle ilgili Çakar "Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, adını filan bilmem. Geçen gün onları bir galaya çağırdılar.  Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç." diye konuşmuştu.

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İç çamaşırsız protesto! Ahmet Çakar'ı Hazar Ergüçlü fena kızdıracak: Gülşen'in Melis Sezen'e notu olay oldu

Sezen'in göğüs dekolteli kıyafetinin 'kanunen suç' olduğunu belirten Çakar "Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur." ifadelerini kullanmıştı.

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