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İç çamaşırsız pozuyla Yasak Elma yıldızı nefes kesti! Nilperi Şahinkaya'dan olay pozlar

İç çamaşırsız pozuyla Yasak Elma yıldızı nefes kesti! Nilperi Şahinkaya'dan olay pozlar

FOX TV ekranlarındaki Yasak Elma dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya cesur tatil pozlarıyla olay oldu.

İç çamaşırsız pozuyla Yasak Elma yıldızı nefes kesti! Nilperi Şahinkaya'dan olay pozlar

Fox TV'nin 4 sezondur ekrana gelen Yasak Elma dizisine geçtiğimiz aylarda dahil olan 33 yaşındaki Nilperi Şahinkaya, Cansu karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncu, başarılı oyunculuğuyla seyirciden tam not almayı başardı. 

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İç çamaşırsız pozuyla Yasak Elma yıldızı nefes kesti! Nilperi Şahinkaya'dan olay pozlar

Dizide Hasan Ali’nin uğruna yuvasını yıktığı ve sonradan evlenip çok mutlu bir hayat yaşadığı Filiz’in yeğeni olan Nilperi Şahinkaya, Cansu karakteriyle zaman zaman seyirciyi kızdırıyor. 

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İç çamaşırsız pozuyla Yasak Elma yıldızı nefes kesti! Nilperi Şahinkaya'dan olay pozlar

Sezon sonunda final yapacağı iddia edilen Yasak Elma'nın son bölümüne Cansu'nun silahlı saldırısı damga vurmuştu. 

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İç çamaşırsız pozuyla Yasak Elma yıldızı nefes kesti! Nilperi Şahinkaya'dan olay pozlar

Yalıdaki partiye silahı saldırı yapan Cansu'nun kimi öldürdüğü ise merak konusu olmuştu. 

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