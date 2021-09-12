İç çamaşırsız pozlarıyla Demet Özdemir nefes kesti: Bunu giyerken çok zorlanmışsındır
Son yıllarda rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Demet Özdemir iç çamaşırsız pozlarıyla nefes kestiği kadar tepki de çekti.
Doğduğun Ev Kaderindir, Erkenci Kuş, Çilek Kokusuü No.:309 dizileriyle son yıllarda dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki güzel oyumcu ve dansçı Demet Özdemir, rol aldığı dizilerle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.
Özdemir, bir süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç'la arasının iyi olmadığı iddia edildi.
Daha sonra sosyal medya hesaplarında sık sık fotoğraflarını yayınlayan ikilinin, son zamanlarda paylaşım yapmaması da dikkat çekiyor.
"Aşk Taktikleri" filmi için kamera karşısına geçen oyuncu, güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti.