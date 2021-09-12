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İç çamaşırsız pozlarıyla Demet Özdemir nefes kesti: Bunu giyerken çok zorlanmışsındır

İç çamaşırsız pozlarıyla Demet Özdemir nefes kesti: Bunu giyerken çok zorlanmışsındır

Son yıllarda rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Demet Özdemir iç çamaşırsız pozlarıyla nefes kestiği kadar tepki de çekti.

İç çamaşırsız pozlarıyla Demet Özdemir nefes kesti: Bunu giyerken çok zorlanmışsındır

Doğduğun Ev Kaderindir, Erkenci Kuş, Çilek Kokusuü No.:309 dizileriyle son yıllarda dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki güzel oyumcu ve dansçı Demet Özdemir, rol aldığı dizilerle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. 

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İç çamaşırsız pozlarıyla Demet Özdemir nefes kesti: Bunu giyerken çok zorlanmışsındır

Özdemir, bir süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç'la arasının iyi olmadığı iddia edildi. 

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İç çamaşırsız pozlarıyla Demet Özdemir nefes kesti: Bunu giyerken çok zorlanmışsındır

Daha sonra sosyal medya hesaplarında sık sık fotoğraflarını yayınlayan ikilinin, son zamanlarda paylaşım yapmaması da dikkat çekiyor.

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İç çamaşırsız pozlarıyla Demet Özdemir nefes kesti: Bunu giyerken çok zorlanmışsındır

"Aşk Taktikleri" filmi için kamera karşısına geçen oyuncu, güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

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