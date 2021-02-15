İç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu olay oldu! Gonca Vuslateri nefesleri kesti
Gonca Vuslateri sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımla Instagram'ı yıktı geçti.
Gonca Vuslateri ve 14 yaş büyük Hakan Altun aşkı geçtiğimiz yıla damgasını vurmuştu. Birbirine şiirler yazan çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. 4 Ocak'ta Hakan Altun ve Gonca Vuslateri ilişkisinden gelen ayrılık haberine magazin gündemine damga vurmuştu.
Gonca Vuslateri ile ilişkisi başlayınca yakınlarına yıllardır aradığı mutluluğu bulduğunu söyleyen ama ailesinden onay alamadığı iddia edilen Hakan Altun bu ani ayrılıkla yıkılmıştı.
Ayrılık sonrası Vuslateri'nin iç çamaşırıyla paylaştığı poz ve notu büyük ses getirmişti.
Paylaşımında Vuslateri "Ardından ağlanacak ne varsa ömrümüzde, tekrar doğuşun sırrı gülümseyen bir yüzde, uykusuz geceleri içten kemiren hüzün, bin azabın çarkında gerilmiş ağaran gün" ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.