İç çamaşırsız derin dekoltesiyle Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik tepki çekti

14 senedir televizyon ekranlarında yayımlanan Arka Sokaklar dizisi, döneminin en uzun işlerinden biri. İlk bölümden beri dizide rol alan çocuk oyuncular, televizyon ekranlarında, seyircinin gözü önünde büyüdü. Bu isimlerden biri de dizide Zeliş karakterini oynayan Yüsra Geyik.