İç çamaşırsız derin dekoltesiyle Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik tepki çekti
Kanal D'deki Arka Sokaklar'da Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, derin dekolteli, iç çamaşırsız pozunu paylaştı.
14 senedir televizyon ekranlarında yayımlanan Arka Sokaklar dizisi, döneminin en uzun işlerinden biri. İlk bölümden beri dizide rol alan çocuk oyuncular, televizyon ekranlarında, seyircinin gözü önünde büyüdü. Bu isimlerden biri de dizide Zeliş karakterini oynayan Yüsra Geyik.
Arka Sokaklar'da ilk bölümden beri yer alan başrol Hüsnü Çoban'ın kızını canlandıran Yüsra Geyik, şimdiye kadar oyunculuğu ve güzelliğiyle hep takdirleri topladı.
Zamanla sosyal medyada da binlerce takipçi kazandı. Yalnızca televizyonda değil sosyal medyada da ünü her geçen gün arttı.
Fakat son olarak yaptığı bir Instagram paylaşımı tepkilere neden oldu.