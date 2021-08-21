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İç çamaşırsız cesur pozlar! Pelinay Yiğit'e sevgilisi Ozan Dolunay'dan olay yorum geldi

İç çamaşırsız cesur pozlar! Pelinay Yiğit'e sevgilisi Ozan Dolunay'dan olay yorum geldi

Son olarak Bizi Ayıran Çizgi dizisinde seyirci karşısına çıkan Ozan Dolunay'ın model aşkı Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız pozuna yaptığı yorum olay oldu.

İç çamaşırsız cesur pozlar! Pelinay Yiğit'e sevgilisi Ozan Dolunay'dan olay yorum geldi

Bizi Ayıran Çizgi, Menajerimi Ara, İyi Günde Kötü Günde, Zalim İstanbul dizilerindeki başarısıyla geniş kitlelere ulaşan 31 yaşındaki Ozan Dolunay geçtiğimiz aylarda gönlünü model Pelinay Yiğit'e kaptırmıştı.

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İç çamaşırsız cesur pozlar! Pelinay Yiğit'e sevgilisi Ozan Dolunay'dan olay yorum geldi

Geçtiğimiz yıllarda ""Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı" diyen Dolunay, paylaştığı bu fotoğrafla aşkını ilan etmişti. 

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İç çamaşırsız cesur pozlar! Pelinay Yiğit'e sevgilisi Ozan Dolunay'dan olay yorum geldi

Aşk ilanı sonrası çift Çeşme'ye tatile çıkmıştı. Deniz kenarında şezlonglarda sohbet ederek, güzel havanın tadını çıkaran sevgililer, öpüşmeye doyamamıştı.

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İç çamaşırsız cesur pozlar! Pelinay Yiğit'e sevgilisi Ozan Dolunay'dan olay yorum geldi

Instagram hesabında 177 bin takipçisi bulunan genç güzel cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. 

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