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İç çamaşırlı yarı çıplak Aleyna Tilki klibine Ebru Yaşar'dan tepki: Çocuklar görünce...

İç çamaşırlı yarı çıplak Aleyna Tilki klibine Ebru Yaşar'dan tepki: Çocuklar görünce...

Magazin gündeminden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki'ye Ebru Yaşar'dan eleştiri geldi.

İç çamaşırlı yarı çıplak Aleyna Tilki klibine Ebru Yaşar'dan tepki: Çocuklar görünce...

2016 yılında dinlenme rekorları kıran 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla müzik kariyerine adım atan, 'Yalnız Çiçek', 'Sen Olsan Bari' ve 'Dipsiz Kuyum' parçalarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, 'Take It Or Leave It' isimli yeni şarkısına çekilen kliple de çok konuşuldu.

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İç çamaşırlı yarı çıplak Aleyna Tilki klibine Ebru Yaşar'dan tepki: Çocuklar görünce...

21 yaşındaki şarkıcının motosikletin arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı iddialı klip, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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İç çamaşırlı yarı çıplak Aleyna Tilki klibine Ebru Yaşar'dan tepki: Çocuklar görünce...

Her adımı olay olan 21 yaşındaki popçunun şarkısı ve klibi, eleştirileri de beraberinde getirdi.

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İç çamaşırlı yarı çıplak Aleyna Tilki klibine Ebru Yaşar'dan tepki: Çocuklar görünce...

Tartışmaya önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ebru Yaşar da dahil oldu.

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