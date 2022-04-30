İç çamaşırlı yarı çıplak Aleyna Tilki klibine Ebru Yaşar'dan tepki: Çocuklar görünce...
Magazin gündeminden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki'ye Ebru Yaşar'dan eleştiri geldi.
2016 yılında dinlenme rekorları kıran 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla müzik kariyerine adım atan, 'Yalnız Çiçek', 'Sen Olsan Bari' ve 'Dipsiz Kuyum' parçalarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, 'Take It Or Leave It' isimli yeni şarkısına çekilen kliple de çok konuşuldu.
21 yaşındaki şarkıcının motosikletin arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı iddialı klip, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Her adımı olay olan 21 yaşındaki popçunun şarkısı ve klibi, eleştirileri de beraberinde getirdi.
Tartışmaya önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ebru Yaşar da dahil oldu.