BIST 2.646
DOLAR 16,59
EURO 17,83
ALTIN 989,32

İç çamaşırlı pozunu açık açık paylaştı yorum yağdı 'Sen erkek değil miydin ya!'

İç çamaşırlı pozunu açık açık paylaştı yorum yağdı 'Sen erkek değil miydin ya!'

Geçtiğimiz günlerde ayda 50 bin TL harcadığını söyleyen Mika Raun, eleştirilere aldırış etmeden sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Estetik operasyonları ile bambaşka birine dönüşen Mika, bu kez gündeme iç çamaşırı ile verdiği pozlarla bomba gibi düştü.

İç çamaşırlı pozunu açık açık paylaştı yorum yağdı 'Sen erkek değil miydin ya!'

Ünlü TikTok fenomeni Mika Raun yaptığı olay hareketlerle gündeme geliyor. Ayda 50 bin TL harcadığını söyleyen fenomen dikkatleri üstüne çekmişti. Verdiği iç çamaşırı pozu ile bakın nasıl merak konusu oldu.

19
İç çamaşırlı pozunu açık açık paylaştı yorum yağdı 'Sen erkek değil miydin ya!'

Bu defa Instagram'dan iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşan Mika Raun'a yorum yaptı. Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmediği bilinen Mika Can'ı gören takipçileri

29
İç çamaşırlı pozunu açık açık paylaştı yorum yağdı 'Sen erkek değil miydin ya!'

"Sen erkek değil miydin?", "Ama var dediler, nerede?" şeklinde yorumda bulundu.

39
İç çamaşırlı pozunu açık açık paylaştı yorum yağdı 'Sen erkek değil miydin ya!'

TikTok fenomeni Mika Raun bir süre önce saçlarını sarı yaptırınca gündem olmuştu. Takipçileri ünlü fenomene "Hiç yakışmamış" yorumları yağdırmıştı.

49