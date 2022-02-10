'İç çamaşırını istedi' dedi Müge Anlı şaştı kaldı! 100 TL istedi: Bağırsaklarından büyü yapınca...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hayrete düşüren dakikalar yaşandı. Programda gündeme gelen büyü açıklamaları ağızları açıkta bırakırken uzun zamandır beklenen Gönül Taşan canlı yayına çıktı.
Müge Anlı canlı yayınında günlerdir birbirinden ilginç iddialar yer alıyor. Gönül Hoca lakaplı üfürükçü ve annesi ile ilgili Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına telefon yağdı.
'Kaçan muska' olarak hafızalara kazınan olayla ilgili adı geçen Gönül Taşan, iddialara göğüs geremedi ve stüdyoyu terk etti
Gönül Taşan'ın Müge Anlı canlı yayınını terk etmesi, ihbarların önünü kesemedi. Peş peşe gelen telefonlarda ismini vermek istmeyen bir izleyicinin sözleri herkesi şaşkına çevirdi.
İsmini vermek istemeyen bir izleyici "Kardeşimin iç çamaşırını istediler 'bu sizi çözer' dediler. 10 yıl önce 100 lira para istediler, kardeşimin Almanya'da olduğunu duyunca da peşimizi bırakmadılar" dedi.